E' tornata la neve in Appennino | Foto e Video

L'arrivo di un colpo di coda di un inverno che quest'anno ha faticato a partire era stato annunciato nelle scorse ore, tanto che la Protezione civile dell'Emilia-Romagna aveva emanato un'allerta gialla per vento e neve nelle zone collinari e montuose del territorio metropolitano.

E nella notte spruzzatata di neve in Appennino: gelata e imbiancatura in notturna, che sta generando molta preoccupazione tra gli agricoltori per le tante coltivazioni.

La neve caduta in alcune zone ha solo imbiancato i tetti, in altre invece, ha raggiunto il centimetro da terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.