Maltempo, l'Appennino 'regge' alla nevicata: in città il Nettuno rimane ingabbiato

Non si registrano disagi particolari attorno alla nevicata che dalle prime luci dell'alba ha ammantato il territorio bolognese. Complice anche le temperature sopra lo zero, le vie di transito urbane sono sgombre e percorribili.

"Sui colli i mezzi spargisale e spalaneve sono operativi da ieri sera, in pianura da stanotte, in particolare vicino a scuole, ospedali e percorsi principali" commenta l'assessore Alberto Aitini. "Dovrebbe nevicare fino alla tarda mattinata/ ora pranzo, poi attenuarsi e riprendere tardo pomeriggio/ sera".

A causa del maltempo però è slittata la rimozione della cancellata montata a protezione della fontana del Nettuno per un intervento di manutenzione programmata. La rimozione, inizialmente prevista per la giornata di oggi, giovedì 22 febbraio, sarà eseguita non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno e lo stesso vale per l'entrata in funzione dell'impianto idraulico.

Quanto alla provincia, decisamente più interessata dai fenomeni nevosi previsti dall'allerta meteo, la città metropolitana comunica che anche qui "i mezzi spazzaneve e spargisale e gli uomini della Città metropolitana sono al lavoro sulle strade provinciali interessate dalla nevicata di queste ore".

In montagna sono caduti oltre 50/60 centimetri al Cavone (Lizzano), fino a 40 centimetri di neve sopra i 7-800 metri e fino a 10 cm a ridosso della collina. A quote basse invece la neve si sta sciogliendo perché la temperatura è in risalita. Al momento tutte le strade sono aperte e transitabili (con catene o gomme invernali sopra i 500 metri dove rimangono, in alcuni casi, bianche).

Sono in azione due turbine, una al Cavone ed una a Monghidoro, soprattutto per aprire spazi in caso di ulteriori precipitazioni nevose dalla serata. Visto l'intenso freddo previsto e la probabile formazione di ghiaccio si raccomanda la massima prudenza.

Anche i Carabinieri della Compagnia di Vergato sono impegnati, in particolare nella gestione della viabilità. Come al solito, a tutti quelli che si accingono a mettersi in viaggio, i militari raccomandano di guidare con prudenza e soprattutto di non avventurarsi sui percorsi innevati senza l’utilizzo di gomme termiche o catene da neve a norma di legge.