Neve a Bologna, la situazione sulle autostrade

Autostrade per l'Italia alle 8 segnala deboli nevicate sulla rete autostradale: sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Pesaro.



Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia si segnalano deboli nevicate sulla A22 Brennero-Modena tra Pegognaga ed il bivio per la A1.

La raccomandazione è di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

