Neve, black-out in Appennino: Confabitare lancia la class-action

“I continui blackout delle linee elettriche in Appennino dovuti alle nevicate stanno provocando gravi disagi a migliaia di residenti. E’ ora che Enel si assuma le sue responsabilità e la smetta con le giustificazioni di comodo, visto che l’inverno sarà ancora lungo”.

La zona colpita, come nello scorso novembre, è quella sulla direttrice della Futa, da Pianoro a Monghidoro a Loiano, ma utenze staccate sono state registrate anche in Valsamoggia-Savigno, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val Sambro e Castiglione De' Pepoli e Lizzano in Belvedere.

Alberto Zanni, presidente di Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari scrive in una nota: "E' veramente assurdo, migliaia di utenti al buio per ore a causa della neve a pochi chilometri da Bologna è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Le proteste di amministratori e cittadini sono sacrosante”.

Confabitare assicura così assistenza legale gratuita ai residenti delle zone colpite dai blackout elettrici e promuoverà una class action nei confronti di Enel per ottenere un congruo risarcimento per i disagi subiti. Nel caso, poi, si dovessero ripetere nuovi blackout in seguito a nevicate o gelo, Confabitare è pronta a presentare un esposto in Procura per

interruzione di pubblico servizio.

CLASS ACTION. Codice del Consumo, articolo 140 bis. "I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonche’ gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, puo` agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni .... L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento della responsabilita’ e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori..."