Neve in Appennino, a Bologna mezzi spargisale e spazzaneve allertati

Esattamente come nelle previsioni, la neve ha rifatto capolino tra le montagne. Fiocchi registrati soprattutto in Appennino, tra Pianoro e Lizzano in Belvedere, mentre nel tratto appenninico della A1 i cumuli hanno raggiunto anche i 20 centimetri.

La coltre bianca non ha invece fatto la sua comparsa in pianura, così come a Bologna, dove dopo una notte di pioggia intensa non si registrano problemi di sorta. In via prudenziale però il Comune monitora la situazione e ha fatto sapere di avere allertato tutti i mezzi spargineve e spargisale a entrar ein azione se le previsioni dovessero volgere al peggio.

Le previsioni

Secondo quanto riportato da Arpae nelle prossime ore già le precipitazioni dovranno lasciare spazio a cielo coperto e poi un progressivo rasserenamento. A partire da domani poi, dovrebbe tornare il sole a fare capolino, con possibili gelate nelle aree di pianura.