Ghiaccio sulle strade nel bolognese, disagi e incidenti: la situazione

Ghiaccio in strada, dopo la neve di questa notte. Si sono moltiplicate le segnalazioni e gli interventi dei vigili del fuoco per il recupero di auto finite fuori strada, in particolare in provincia e nelle aree lontane da grandi centri urbani.

Lungo via Ferrarese fuori Bologna, una gelata notturna ha causato alcuni tamponamenti a catena, proprio mentre i pompieri erano impegnati al recupero di altri mezzi finito precedentemente a loro volta fuori strada.

Lastre di ghiaccio in strada e disagi si segnalano anche a Budrio, Casalecchio, Valsamoggia e Pianoro. Le temperature dovrebbero comunque risalire nelle prossime ore, lasciando spazio a piogge persistenti che occuperanno tutta la giornata di domani.