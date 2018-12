La neve cala di notte: Bologna si risveglia imbiancata

Alla fina la tanto pronosticata neve è arrivata. Bologna si risveglia sotto una spessa coltre bianca, dopo le intense nevicate occorse nella notte.

Sul territorio della città metropolitana di Bologna sono caduti in queste ore dai 5 ai 15 centimetri di neve in forma generalizzata, anche in alta quota.

Le strade provinciali sono tutte pulite in pianura e fino ai 500 metri. Non si sono verificati nemmeno problemi dovuti alla caduta di alberi o rami sulla carreggiata.

Dal pomeriggio di ieri sui 1.400 km di competenza della Città metropolitana sono operativi 145 mezzi così distribuiti: 101 mezzi spazzaneve e 14 spargisale tra montagna e pianura, 23 mezzi spazzaneve e 2 spargisale nell’imolese e 5 mezzi dedicati alla SP71 "Cavone" nella zona di Lizzano. Gli spargisale sono entrati in azione sia ieri pomeriggio, al primo accenno di neve, che questa mattina verso le 5.30.

"Visto il freddo previsto per le ore notturne e per domani" spiega la Città Metropolitana - i mezzi spargisale torneranno in azione nelle prossime ore e si raccomanda la massima prudenza alla guida".

Le previsioni, rafforzate nelle ultime ore da una allerta meteo che confermava l'andamento della perturbazione atlantica con i suoi sviluppi, danno ancora le precipitazioni nevose fino almeno a metà giornata. 196 spazzaneve mobilitati in città, con i camion spargisale diffusi su tutte le principali strade per evitare la formazione di ghiaccio sull'asfalto.

Deboli nevicate sulla rete autostradale: sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Bologna e sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Pesaro.

Treni in ritardo anche in stazione a Bologna, mentre non si segnalaziono disagi all'aeroporto Marconi e sulle linee bus.

