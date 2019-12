Neve a Bologna: Appennino imbiancato, primi fiocchi in città

Come da previsioni, è arrivata la neve a Bologna e dintorni. Su alcuni tratti delle autostrade del nodo bolognese alla prima mattinata odierna si registrava qualche disagio al traffico.

Sull'Appennino sono già imbiancate le strade: da Loiano a Monzuno a Botteghino di Zocca, nel territorio di Pianoro, alla zona del Farneto, nel territorio di San Lazzaro.

Situazione strade: aggiornamento alle 8.30

Nevica sulla A13 Bologna-Padova, tra il Bivio A13/A14 Bologna-Taranto e Altedo, tra Bologna Borgo Panigale e Bivio Tangenziale Bologna, tra Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA, in Tangenziale, tra Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro, sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona, tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Imola, sulla ìA1 Bologna-Firenze e ra Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e Bivio A1-Variante.

Autostrade per l'Italia mette in guardia gli automobilisti per la giornata di giovedì 12, quando la nostra regione sarà interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che porterà neve anche se debole-moderata.

Autostrada raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

La nevicata era attesa. Una allerta meteo gialla per neve era appunto stata diramata ieri dalla protezione civile, che avvisava: "Nella giornata di giovedì 12 dicembre la nostra regione sarà interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che apporterà precipitazioni deboli-moderate già dalle prime ore della notte. Le precipitazioni sono previste a carattere nevoso fino al suolo su tutto il territorio ad esclusione della fascia costiera, dove i fenomeni saranno di pioggia mista a neve. I quantitativi previsti sono intorno ai 5 cm nelle zone di pianura, intorno ai 15 cm nelle zone collinari e a 30cm sulle zone montuose centro-occidentali (valori inferiori sui rilievi romagnoli). I fenomeni sono previsti in temporanea attenuazione nella seconda parte della giornata a partire dal settore occidentale".

Previsioni meteo per domani, 13 dicembre

Possibile gelicidio, neve e pioggia. Ci attende un Venerdì 13 Dicembre nuovamente perturbato sulla nostra regione. Sarà una giornata altamente dinamica dal punto di vista meteorologico. Il bollettino del Centro meteo Emilia Romagna