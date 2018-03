Scuole chiuse, treni a singhiozzo e spazzaneve: Bologna sotto la neve

E' arrivato in piena notte, in leggero anticipo rispetto alle previsioni, quello che potrebbe essere considerato l'ultimo scampolo di un inverno, particolarmente avaro di precipitazioni in dicembre e gennaio, che però sta lasciando colpi di coda non indifferenti in queste ultime settimane.

La neve è scesa ancora, questa volta abbondante anche in pianura. Diversi centimetri si registrano anche a San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, fino a Bologna. Per tutta la giornata sono previsti dai 5 ai 15 cm di fiocchi al suolo. E' stata diramata una allerta meteo dalla protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte odierna.

BUS,TRENI E AEREI. Sulla rete di trasporto pubblico urbano, fa sapere Tper, non si registrano particolari problemi. Si circola su tutta la rete urbana anche sui collegamenti pedecolinari. Più problemi per il traffico ferroviario dove in mattinata, sulla linea AV Firenze – Bologna ci sono rallentamenti per via di un inconveniente tecnico ad un treno passeggeri nazionale fermo all’altezza di Bologna con ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio e sono in corso le operazioni di recupero del convoglio.

Le contromisure, ampiamente annunciate, stanno sortendo i loro effetti. alcuni treni nelle tratte regionali cancellati (Trenitalia conferma comunque il 50 per cento delle corse), e un nuovo divieto ai mezzi pesanti di attraversare il territorio metropolitano, autostrada compresa.

Disagi anche all'aeroporto Marconi di Bologna dove i voli sono in ritardo per operazioni di deghiacciamento.

STRADE E SCUOLE. In queste ore i quasi 200 spazzaneve e i 39 spargisale messi a disposizione dal Comune di Bologna, che ha attivato il Piano Neve. Meteo, nuova allerta neve: 'Evitare gli spostamenti' il 1° marzo

„Vige il divieto di circolazione a ciclomotori, motocicli e quadricicli ed è sconsigliato l'uso della bicicletta. Si consiglia inoltre di parcheggiare l'auto in garage, se possibile, per liberare il più possibile le strade. Anche l'abbigliamento è importante: le scarpe vanno scelte con cura per evitare il rischio di cadute. Come annunciato ieri, sono numerosi i comuni dell'Appennino bolognese nei quali le scuole sono rimaste chiuse,

