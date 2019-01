Scende la neve nella notte: disagi contenuti e strade sgombre

Erano previsti dai cinque ai dieci centimetri di neve, e così è stato. Nella notte si è affacciata anche in pianura la perturbazione che ha portato i fiocchi bianchi a ricoprire, seppur solo con un velo, i tetti e le strade di Bologna e di parte dei comuni della cintura. Ben diverso il discorso nei comuni dell'Appennino dove le nevicate dei giorni scorsi avevano già portato in dote una buona dose di centrimetri al suolo. In ogni caso precipitazioni scarse in questo primo mese del 2019, con un inverno finora avaro di nevicate abbondanti.

I bus

Già dalle prime luci dell'alba di oggi, la situazione si presenta all'insegna della normalità: gli autobus Tper nelle aree urbane risultano regolari, mentre qualche -fisiologico- disagio si registra nei comuni dell'alto Appennino dove le 'corriere' circolano con le catene montate.

I treni

Trenitalia ad ogni modo ha pre-allertato la task force antineve e anti ghiaccio, anche se al momento non si registrano ritardi eccezionali sulle tratte ferroviarie. Qualche problema in più nelle aree di montane.

Le strade e autostrade

Percorribili risultano tutte le strade statali, così come le principali direttrici di connessione con l'area metropolitana. Nevischio viene segnalato in mattinata solo sul versante montano della A1 e in alcuni tratti urbani (qui la situazione).

Le previsioni

Il tempo nelle prossime ore andrà incontro a un rapido miglioramento, con il sole che verosimilmente tenderà di nuovo a spuntare nella giornata di domani, mentre dalla sera di venerdì potrebbero verificarsi le prime gelate notturne.