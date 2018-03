Siparietti sexy e bizzarre performance: la neve stuzzica la fantasia

La neve in città crea spesso disagi, ma porta con sè anche la magia dei paesaggi imbiancati. Non solo. I cumuli candidi fanno risvegliare il fanciullino che risiede è in noi (magari in qualcuno più che in qualcun'altro, d'accordo!). Insomma si torna un po' bambini, lanciandosi qualche palla di neve, facendo bizzarri pupazzi, o ... folleggiando sotto i fiocchi.

C'è chi, ad esempio, durante la nevicata di giovedì scorso, ha pensato di mettersi alla prova e sfidare il freddo, denudandosi, per poi correre in slip lungo il Crescentone (GUARDA IL VIDEO). In piazza Maggiore, nel centro di Bologna. Lo hanno fatto due baldi giovani, col favor del buio.

Più sfrontata la performance di una avvenente fanciulla, che - durante la nevicata da record del 2012 (ricordate?) - aveva lasciato basiti (e non solo!) i passanti, mentre in perizoma si infilava dentro un sacco trasparente, facendosi trascinare per la nostra 'piazza Grande' (GUARDA IL VIDEO). Si è poi scoperta la finalità artistica del surreale e sexy siparietto.

Largo all'estro artistico anche nel caso dello sciatore che, al traino di un'auto, aveva sfrecciato per vicoli della città? Accadeva un sabato sera, nel centro, sempre durante la maxi nevicata di 6 anni fa (GUARDA IL VIDEO). Era un'originale (ma anche pericolosa) trovata pubblicitaria.

Non va infine dimenticato che i candidi paesaggi solleticano soprattutto le voglie degli appassionati di sport invernali. E in città non ci siamo fatti mancare gli sportivoni che, inforcando gli amati scarponi, hanno aggirato le difficoltà di spostamento, attraversando Bologna sciando. O chi ha addirittura si è lanciato in allegre ciaspolate per le vie innevate!