Maltempo e neve: revocato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Il Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi ha disposto la revoca dell’ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Il provvedimento era in vigore dallo scorso 25 febbraio, e prorogato per evitare congestione ed afflusso di mezzi pesante nell'area bolognese, anche per decongestionare le autostrade, a causa delle nevicate in atto nella costa adriatica.

Dalle 13 di oggi i mezzi pesanti potranno quindi tornare a circolare. Il fenomeno della pioggia gelata, come ha riferito Arpae, è nelle prossime 24 ore da considerarsi superato.