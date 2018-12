Neve e piste ciclabili non spazzate, attivisti con pala e sale per pulirle

Saltare la pausa pranzo per pulire le piste ciclabili coperte dalla neve e quindi impraticabili. È questa l'iniziativa del gruppo "Salvaciclisti" di Bologna, che promuove attività di 'volontariato' riguardanti l'uso della bicicletta in città e anche, come oggi, per quanto riguarda la sicurezza stradale. Armati di pale e sale, una decina di volontari si sono dati appuntamento in via Sabotino, sui viali di Bologna, per 'spalare via' la neve dalla pista ciclabile, cercando di renderla agibile.

"Un gesto simbolico per spiegare al Comune quello che dovrebbe fare, non ha senso questa disparità tra chi si sposta in auto e chi invece lo fa in bicicletta o a piedi", spiega Bartolomeo Sailer del gruppo Salvaciclisti. Tutto nasce da un comunicato, pubblicato dal Comune di Bologna, con alcuni "consigli utili in caso di neve" in cui si legge anche di "non andare in bici durante le nevicate o in caso di ghiaccio al suolo".

Un rischio che il Comune "ha deciso di prevenire direttamente lasciando sporche le piste ciclabili, così da renderle impraticabili", continua Sailer. La speranza dei Salvaciclisti è che l'amministrazione comunale "possa rivedere la policy sulla pulizia delle piste ciclabili", afferma Simona Larghetti, della Consulta comunale alla bicicletta. (Saf/ Dire)