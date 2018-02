Meteo, neve: in campo 150 mezzi, sotto controllo le strade provinciali

Anche se continua a nevicare su buona parte del territorio della città metropolitana di Bologna, in particolare in Appennino dove, oltre i 600 metri slm, alla neve caduta ieri si sono aggiunti ulteriori 30/40/50 cm a seconda delle zone, superando il metro totale nelle parti più alte del territorio, i mezzi della Città metropolitana sono al lavoro sulle strade provinciali interessate alla nevicata di queste ore.

Per l'emergenza neve la Città metropolitana ha a disposizione 124 mezzi spazza neve (di cui 85 in montagna e 39 in pianura) e 20 mezzi spargi sale (14 in montagna e 6 in pianura). Al momento non si registrano particolari criticità sulle provinciali.

In mattinata un autocarro senza catene si era messo di traverso sulla SP 632 “Pracchia” ma il problema è stato rapidamente risolto. Sulla SP 253 San Vitale in località Fossatone di Medicina al momento la circolazione è a senso unico alternato, con semaforo, a causa della piena del canale Fossatone che ha indebolito la scarpata stradale adiacente con cedimenti in atto.