Neve a Bologna, la situazione dei treni: ritardi per maltempo

Ferrovie dello Stato ha attivato la fase di allerta dei propri Piani neve e gelo. In particolare in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Sud Occidentale, Emilia-Romagna e Alto Veneto.

In base al Piano neve e gelo attivato ieri da Rete ferroviaria italiana, questa mattina, dalle 7.50 alle 9.40, i treni sulla linea ad alta velocita' Milano-Bologna hanno viaggiato, in via precauzionale, alla velocita' massima di 250 chilometri orari, con allungamento medio dei tempi di viaggio, sia verso Nord sia verso Sud, di circa 15 minuti. La circolazione ferroviaria, riferiscono poi le Fs, e' costantemente monitorata dai Centri operativi territoriali attivi in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria e Marche, coordinati dalle Sale Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia

Si registrano ritardi anche per regionali e intercity.