Aggressione al figlio di Simona Ventura: 'Fu tentato omicidio', 4 condanne

Pene severe per gli aggressori di Niccolò Bettarini, il figlio allora 19enne di Simona Venturi e Stefano Bettarini. il gup di Milano, Guido Salvini, ha condannato i quattro gli imputati. A 9 anni di carcere è stato condannato con rito abbreviato a Davide Caddeo, accusato di tentato omicidio per aver sferrato le coltellate al ragazzo.

Era stato accoltellato all'alba del 1° luglio, raggiunto fuori della discoteca Old Fashon di via Alemagna a Milano. La Polizia la stessa notte aveva fermato per tentato omicidio quattro giovani tra i 20 e i 30 anni .

Chi è Niccolò Bettarini

Diciannove anni, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò gode di un grande seguito sui social. Appassionato di calcio, è balzato alle cronache l'anno scorso fa in seguito alla relazione lampo avuta con la fashion blogger (e poi corteggiatrice di Uomini e Donne) Ginevra Lambruschi.