Nidi, riapre bando: ancora 78 posti liberi con rette calmierate nei privati convenzionati

Sono ancora 78 i posti nido liberi con rette calmierate nei nidi privati convenzionati con il Comune di Bologna. Per dare la possibilità alle famiglie di usufruirne il Comune di Bologna ha deciso di riaprire il bando per la richiesta di contributi economici, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le modalità e i requisiti per presentare la domanda sono invariati: le famiglie devono iscrivere i propri figli ai nidi convenzionati contattando direttamente i gestori privati e, solo dopo avere effettuato l’iscrizione al nido convenzionato, dovranno presentare richiesta direttamente al Comune, sul portale Scuole On-Line.

Il nuovo sistema di convenzioni attribuisce uno sconto consistente alle famiglie sulla base dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. In particolare, con lsee compreso tra 0 e 12.000 euro le famiglie riceveranno un sconto di 440 euro al mese; con Isee da 12 a 20.000 euro lo sconto sarà di 320 euro al mese; per Isee da 20 a 30.000 euro di 200 euro al mese; per Isee da 30 a 45.000 euro di 100 euro al mese. Con Isee maggiore di 45.000 euro scatterà la tariffa massima di 700 euro al mese, incrementabile fino a un massimo del 10% in relazione alla struttura variabile dei costi gestionali. Nel caso di frequenza part-time lo sconto alla famiglia viene riproporzionato.

Maggiori informazioni nell'Opuscolo informativo per iscrizioni trasferimenti nidi d'infanzia A.S. 2018-2019.

Nel documento "disponibilita nidi convenzionati", i genitori interessati possono trovare l'elenco dei posti con rette calmierate ancora disponibili nelle varie strutture, cui, rispetto al bando iniziale, si sono aggiunti i posti disponibili nel nido Maria Ausiliatrice di via Andrea Costa, recentemente autorizzato come nido d'infanzia, ma già precedentemente convenzionato come Sezione Primavera.

Allegati