No Tram vs Priolo, i comitati promettono battaglia contro le diffide

Sulle prime diffide arrivate dal Comune di Bologna agli esponenti del comitato no tram di Borgo Panigale "arriveremo in tribunale. Vogliamo andare fino in fondo, che sia un giudice a stabilire se si tratta di odio oppure no. E poi saremo noi a chiedere i danni a Priolo".

Il portavoce del comitato 'Attacchiamoci al tram', Vincenzo Fazio, replica così alle parole dell'assessore alla Mobilità di Palazzo D'Accursio, che ha invitato gli 'haters' destinatari delle prime diffide a inviare una lettera di scuse e a impegnarsi contro il cyberbullismo nelle scuole.

"Se accettassimo di inviare una lettera di scuse -afferma Fazio, parlando alla 'Dire'- sarebbe come ammettere che siamo degli odiatori, cosa che assolutamente non siamo". Nei commenti social oggetto delle prime tre diffide, pubblicati anche sulla pagina Facebook dei no tram, "non ci sono offese né messaggi di incitamento all'odio", assicura il portavoce del comitato.

Semmai, contrattacca, "è Priolo che dichiara guerra a un comitato per intimorire i cittadini. Qui si vuole censurare, si vuole imbavagliare e impaurire le persone con una richiesta di risarcimento di 20mila euro per un fatto che non esiste. Questa è una cattiveria. Voler far passare un comitato di cittadini per un gruppo di odiatori è la morte della democrazia", conclude il portavoce dei no tram. (San/ Dire)