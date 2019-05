"Ecco perché non vogliamo il tram": protesta e blocco traffico in Bolognina\VIDEO

Il comitato Progetto Bolognina ha promosso una protesta sulle strisce pedonali di via Matteotti, all'incrocio con via Albani, bloccando il traffico per circa venti minuti. Non senza suscitare polemiche. Tanti passanti, automobilisti e passeggeri dell'autobus si sono infatti lamentati per il blocco del traffico. Una cinquantina in tutto i manifestanti, ognuno con un cartello al collo.

"Ci scusiamo per il disagio che abbiamo causato ai cittadini - afferma la portavoce del comitato, Simona Bentivogli - ma invece di prendersela con noi è bene che si informino su questo assurdo progetto del tram. Un progetto vecchio - continua - che spaccherà a due la Bolognina e che di certo non rappresenta la scelta migliore contro smog e inquinamento".

"Non ci saranno abbastanza parcheggi, saranno tagliati diversi alberi e i lavori dureranno anni. Il tutto per guadagnare dieci minuti: oggi per andare da Borgo Panigale al Caab - conclude - con gli autobus ci si impiega un'ora e dieci minuti. E ci sono venti fermate in più".