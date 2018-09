'No vax': 23 settembre corteo e fiaccolata a Bologna

'Lov', Liberi dall'obbligo vaccinale, è la sigla che il 23 settembre scenderà in piazza a Bologna per una manifestazione che prevede un corteo con tamburi, fischietti, megafoni, da piazza XX Settembre, lungo via Indipendenza fino a piazza Nettuno, dove è previsto un presidio con interventi in pubblico.

"Dare un segnale del nostro esserci sia perchè ci è stata data la garanzia che non sarà a scopo politico", spiega la presidente Ana Diana Demian. Concluso il presidio ci sarà un 'corteo di ritorno sotto forma di fiaccolata e il termine della manifestazione è fissato verso le 19.

Ai partecipanti viene chiesto di arrivare già muniti di candela e bicchiere 'salvacera'. "A favore della libertà di scelta vaccinale e in ambito sanitario", per il "riconoscimento e sostegno dello Stato verso i danneggiati da vaccino e contro le inaccettabili esclusioni scolastiche dei bambini dai nidi e dalle materne", questo lo scopo dell'evento: "Non indietreggiamo di un passo. La scienza è ricerca, la scienza è dubbio, la scienza non ha un pensiero unico". Sulla pagina web della manifestazione c'e' un lungo elenco di gruppi aderenti, molti dei quali dalla Romagna, ma appoggi arrivano anche da Toscana, Veneto, Lombardia e Liguria. (dire)