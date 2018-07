Bologna Pride 2018: percorso, strade chiuse e deviazioni bus

Tutto pronto per il Bologna Pride 2018 di sabato 7 luglio, che eccezionalmente partirà dai Giardini Margherita.

Il Concentramento sarà in Piazzale Jacchia. Partenza della parata alle ore 16.30. PalcoPride ore 19.00.

Il Percoso: dai Giardini Margherita (piazzale Jacchia), lungo via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, due Torri,

via San Vitale, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore fino alla porta, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano e ritorno ai Giardini Margherita.

Traffico veicolare

- Il giorno 7 luglio 2018 dalle ore 17,00 alle ore 17,30:

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per il tempo necessario al passaggio della parata (eccetto i veicoli di pronto intervento) in:

Partenza della parata da GIARDINI MARGHERITA - PIAZZA DI PORTA SANTO STEFANO (attraversamento Viale) - VIA S.STEFANO - VIA FARINI senza impegnare l'intersezione con via Castiglione

- dalle ore 17,30 alle ore 18,15

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per il tempo necessario al passaggio della parata (eccetto i veicoli di pronto intervento) in:

VIA CASTIGLIONE (in direzione Piazza Mercanzia) - PIAZZA DELLA MERCANZIA - VIA S.VITALE senza impegnare l'intersezione con via Petroni

- dalle ore 18,15 alle ore 18,45

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per il tempo necessario al passaggio della parata (eccetto i veicoli di pronto intervento) in:

PIAZZA ALDROVANDI - STRADA MAGGIORE senza impegnare l'intersezione con viale Carducci

- alle ore 18,45 alle ore 19,30

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per il tempo necessario al passaggio della parata (eccetto i veicoli di pronto intervento) in:

VIALE CARDUCCI - VIA DANTE - VIA S.STEFANO fino a PIAZZA DI PORTA S.STEFANO senza impegnare l'intersezione con viale Carducci/Gozzadini

- dalle ore 15.00 alle ore 20.00

PIAZZA DI PORTA S.STEFANO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

su tutta la piazza

VIA CASTIGLIONE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

da civ.n. 6 a civ.n. 8

da civ.n. 12 a Via Farini

VIA S.VITALE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA

da Via G.Reni al civ.n 31