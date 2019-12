Da Bologna al Cile un'unica voce femminista: "La colpa non è mia, lo stupratore sei tu"

Benda nera sugli occhi e dito puntato contro i responsabili degli stupri. Anche a Bologna. Oggi pomeriggio in via Rizzoli tantissime donne sono scese in strada per il flash mob "Un violador en tu Camino" (Uno stupratore sulla tua strada), una danza ideata dal collettivo femminista Lastesis esplosa in Cile il 25 novembre e che ora sta facendo il giro del mondo.

Un grido contro contro lo stupro e la violenza patriarcale che sotto le Due Torri è stato organizzato da Non Una di Meno e Casa delle Donne Onlus. "La colpa non era mia, né di dove mi trovavo, né di com’ero vestita. Lo stupratore sei tu", dicono le organizzatrici.

"Vogliamo far sentire tutta la nostra complicità, solidarietà e sorellanzaa coloro che in Cile si stanno ribellando contro il carattere patriarcale della violenza esercitata dal governo di Piñera e dal sistema neoliberista. Sappiamo bene che lo stupro è troppo spesso utilizzato come arma di guerra, come strumento di repressione e disciplinamento per zittire chi lotta e chi contesta l'ordine esistente".