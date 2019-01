Mondo delle sfogline in lutto, si è spenta 'Nonna Rina'

Si è spenta a 81 anni Rina Defranceschi, la celebre sfoglina 'Nonna Rina' il cui nome è famoso in tutta la parte ovest della provincia. A darne notizia sono i parenti. Celebre il suo laboratorio di pasta fresca a Casalecchio a cui recentemente si era unito un vero e proprio ristorante a Bologna. Nonna Rina aveva iniziato nel 1963 a vendere i suoi prodotti di pasta fresca all'uovo tirata a matterello, tra tortellini , tagliatelle e lasagne. Alla ventita al dettaglio si è associata nel tempo la tavola calda, e poi l'apertura di un ristorante nel 2015 in via Castiglione nel capoluogo. I funerali sono fissati per sabato mattina alle 9:30 nella chiesa di via Marconi a Casalecchio.