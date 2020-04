Coronavirus, dai notai bolognesi 45mila euro agli ospedali del territorio

Sono destinati all'acquistato di materiale sanitario su espressa segnalazione dell’Azienda USL di Bologna i 45mila euro donati dal Consiglio Notarile di Bologna, materiale che verrà destinato alle necessità degli ospedali locali

impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Si tratta di attrezzature acquistate su richiesta del reparto di Ingegneria Clinica di Bologna per le strutture sanitarie in questo momento di grave emergenza: "I Notai sono vicini ai cittadini, oltre che mettendo a disposizione le proprie competenze di giuristi esperti e imparziali, anche con un aiuto economico per la fornitura del materiale

indispensabile nella cura del virus", si legge nella nota del Consiglio.

A sottolineare la vicinanza del notariato al territorio, le parole del Presidente Claudio Babbini: “Questa emergenza non poteva certo lasciarci indifferenti: i Notai sono Pubblici ufficiali e, insieme, membri delle comunità in cui esercitano la propria professione. Una comunità messa in questi mesi in condizioni di seria difficoltà: per questo l’augurio è che le risorse messe a disposizione dal Consiglio notarile rappresentino un contributo utile a far sì che l’emergenza possa risolversi nel modo più rapido ed efficace possibile. Come Notai siamo a fianco dei cittadini in tanti importanti e delicati momenti della vita, dall’acquisto dell’abitazione fino alla scelta delle persone cui lasciare le proprie sostanze, e così abbiamo voluto, anche in questo frangente, essere al fianco dei cittadini”.