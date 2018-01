Buone notizie: 10 cose che ci ha lasciato il 2017

'Spazzato' via il 2017, eccoci entrati nel nuovo anno a tirare le somme. Oltre alle notizie che ci hanno colpito maggiormente, proviamo a ripercorrere gli ultimi 12 mesi, raccontandoli attraverso quegli eventi che hanno lasciato qualcosa di buono alla nostra città.

1. Contro la povertà: 80 euro/mese, per un massimo di 400 euro per nucleo familiare, accreditati su carta prepagata, in cambio di un impegno a partecipare a iniziative di formazione, lavoro e inclusione. Si chiana SIA, il sostegno dei Comuni per l'inclusione.

2. Ambiente:record assoluto per Bologna e i suoi impianti fotovoltaici. Una potenza senza pari in Italia di 18,4 MW, di cui 36,4 kW distribuiti su 5 edifici scolastici e 23,15 su 3 uffici pubblici. Ulteriori 18,2 kW sono stati distribuiti attraverso 71 impianti in 65 edifici pubblici.

A quattro anni di distanza dall’approvazione della legge 10/2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani9 soltanto il 62% dei capoluoghi è stato in grado di fornire un bilancio del numero di alberi esistenti in aree di proprietà pubblica (strade e parchi).

Bologna con 31 alberi è tra le 21 città che presentano una dotazione superiore a 20 alberi/100 abitanti o meglio tra le 6 migliori che superano i 30 alberi/100 abitanti, insieme a Mantova, Rimini, Arezzo, Modena e Brescia.

3. Tecnologia e ricerca: a marzo la città di Bologna è stata scelta per ospitare il Data center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) che attualmente ha sede a Reading, in Inghilterra.

La sede designata dal progetto sarà nell'area del Tecnopolo di Bologna, di proprietà della Regione Emilia-Romagna: l’edificio all’interno è attualmente in ristrutturazione ed è già stato destinato dal Comune a ospitare organizzazioni di ricerca e innovazione. Al Centro dati dell’ECMWF verrebbe assegnata da subito un’area di 9 mila metri quadri, compresa la zona per i supercomputer al piano terra e per gli uffici. Una disponibilità di spazi che potrà essere ulteriormente ampliata, con altri 6 mila metri quadri e con la possibilità di ospitare altre attività di ricerca correlate.

A supportare l'enorme mole di dati da elaborare, un nuovo super-computer al Cineca di Casalecchio, il consorzio di elaborazione dell’informazione a favore della ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta del dodicesimo centro di calcolo più potente al mondo.