Notte bianca in via Andrea Costa: abusivi e alcol fuori orario, 11mila euro di multe

La Polizia Municipale in servizio di controllo è intervenuta ieri sera durante la Notte bianca in via Andrea Costa. Gli agenti hanno effettuato diversi ispezioni per contrastare l'abusivismo commerciale.

Sono stati colti in flagrante 3 venditori abusivi itineranti ai quali è stata elevata una sanzione di 11 mila euro e sequestrati una settantina di oggetti luminosi. Sanzionato anche un esercente per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito delle 22.