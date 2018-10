Movida e rumore, per la notte di Halloween in arrivo deroga per locali 'virtuosi'

Halloween con orari allungati per i locali della zona universitaria di Bologna, o quantomeno per quelli che il Comune classifica come virtuosi: il sindaco Virginio Merola, infatti, ha firmato un'ordinanza che stanotte consentira' ai gestori di lavorare per qualche ora in più rispetto al solito.

Provvedimento varato in extremis, visto che porta proprio la data di oggi. Data peraltro 'calda' del calendario politico cittadino, viste le lamentele dei residenti della zona universitaria registrate negli anni scorsi. L'ordinanza in vigore per la zona universitaria, emanata a gennaio 2016, prevede che gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possano stare aperti solo tra le 5 del mattino e l'1 di notte. La stessa ordinanza, però, comprende la possibilità di deroghe per quei gestori che, sottoscrivendo un accordo con l'amministrazione, decidano di assumere alcuni obblighi con l'obiettivo di "promuovere e coordinare politiche di collaborazione volte a creare le condizioni per una convivenza civile nell'area".

E' su questi locali che interviene l'ordinanza firmata oggi, che per il 31 costituisce formalmente un'integrazione della precedente. Quella odierna "è giornata prefestiva- si legge nell'atto- in quanto l'1 novembre ricorre la festivita' di 'Ognissanti' e tale circostanza comporta un significativo incremento del flusso di visitatori e avventori" nei locali della zona universitaria. Pertanto, per i pubblici esercizi che hanno sottoscritto gli accordi e che risultano in regola con il pagamento dei tributi e delle tasse comunali, viene ampliato l'orario di svolgimento dell'attività: la chiusura è fissata alle 3, ma la somministrazione dovrà cessare alle 2,30.

ll provvedimento non richiama le altre tipologie di attività coinvolte dall'ordinanza del 2016, che quindi stasera dovranno rispettare i consueti orari: chiusura alle 23 per i laboratori artigianali alimentari e alle 22 per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto. (Pam/ Dire)