Nubifragio, va via la corrente e una donna anziana resta bloccata in ascensore

I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna ieri pomeriggio verso le 16.30 in via Guelfa hanno tratto in salvo una signora anziana del '37 rimasta bloccata all'interno dell'ascensore poiché era andata via la corrente a causa del nubifragio abbattutosi sulla città.

I carabinieri, allertati dalla figlia della donna, che che era stata richiamata dalle urla della mamma, si sono recati sul posto e dopo aver individuato la posizione dell'ascensore (tra due piani) hanno aperto le porte scorrevoli ascensore con la forza e mentre le tenevano bloccate, uno dei militari si è calato all'interno del vano ascensore, ha sollevato di forza la donna anziana, cardiopatica e con problemi alle anche, e l'ha portata in salvo.

Successivamente sul posto si è recato anche l'ambulanza del 118 per verificare le condizioni sanitarie della donna che sono risultati tutto sommato buone.