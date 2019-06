Nubifragio e tempesta di grandine: oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco

E' stato violento e prolungato, il nubifragio che ieri ha colpito Bologna: tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tante zone della città. Anche in provincia i danni e i disagi sono stati notevoli, fra finestre rotte e strade chiuse.

La giornata di ieri ha visto i vigili del fuoco di Bologna occupati costantemente, senza sosta, nell’emergenza maltempo: sono stati portati a termine più di settanta interventi, soprattutto per danni ad edifici e cose, per mettere in sicurezza manufatti e per alberi caduti. Anche i Carabinieri sono intervenuti per agevolare la viabilità e fornire ausilio ai vigili del fuoco nel sottopasso di via Lenin che è rimasto allagato e in via Penzini per la caduta di un albero in mezzo alla strada

Particolarmente colpita la zona di pianura della provincia bolognese, inclusa l’area metropolitana, ove una violenta grandinata si è scatenata sulla zona dei Giardini Margherita. Tromba d’aria e violenti acquazzoni hanno provocato danni ingenti a San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale e Minerbio. A San Giovanni si è dovuto lavorare anche per la presenza di detriti sulla linea ferroviaria.