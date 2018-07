Nubifragio su Bologna: danni e disagi, tra strade allagate e alberi caduti

Un violento ma velocissimo nubifragio ha spazzato per venti minuti Bologna e i comuni limitrofi della zona ovest, tra cui Valsamoggia, Casalecchio e Sasso Marconi. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco, che stanno intervenendo in questi minuti.

In Piazza Malpighile fortissime raffiche di vento hanno sventrato un grosso albero. A causa di un albero caduto sulla sede stradale, Piazza Azzarita è stata chiusa da via Riva Reno a via Calori.

Alberi e rami caduti in via Montebello, Irnerio, viale Pepoli, via Zanardi, e Piazza San Francesco angolo Malpighi. In via San Vitale diversi tratti di portico sono allagati.

VIDEO: LE IMMAGINI DEL VIOLENTISSIMO TEMPORALE

Da via Raimondi sengalano che la copertura a una facciata di una palazzina è crollata sotto le raffiche sulle auto in sosta. In base a un primissimo resoconto non si registrano persone coinvolte.