Lavori Nuova Bazzanese: tratto chiuso al traffico e deviazioni

Dal 28 novembre limitazioni sulla SP 78 a Bazzano (Valsamoggia) per i lavori di realizzazione della Nuova Bazzanese, la variante alla SP 569 che si sviluppa per circa 10 km sul territorio metropolitano, in comune di Valsamoggia tra Crespellano e Bazzano.

Per terminare i lavori di costruzione della nuova rotatoria, lungo la strada provinciale SP 78 II tronco “Castelfranco-Monteveglio”, in località Bazzano, la Città Metropolitana dispone la chiusura al traffico dal km 1+260 al km 1+400 con deviazione sul seminanello sud della medesima con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso da mercoledì 28 novembre fino al termine dei lavori.

Successivamente i lavori prevedono la realizzazione dell'ultimo tratto di variante alla SP 78 che si collegherà direttamente con la Nuova Bazzanese.

Entro inizio dicembre dovrebbe essere pronto il collegamento del nuovo casello di Valsamoggia con la rete viaria locale con una rotatoria che permetterà di immettersi in via Bargellina o di proseguire verso Bazzano.

In località Crespellano proseguono intanto, su via Lunga, i lavori di realizzazione della rotonda sopraelevata che collegherà la zona artigianale con la nuova Bazzanese e che dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno.