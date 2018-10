Valsamoggia, vandali danneggiano le barriere antirumore della Nuova Bazzanese

La Nuova Bazzanese non è stata ancora aperta, ma è già entrata nel mirino di alcuni vandali. Qualcuno, infatti, ieri notte qualcuno, si è “divertito” a sfondare alcune barriere antirumore con delle pietre. A lanciare l’allarme è il sindaco Daniele Ruscigno, che un lungo post sui social ha duramente condannato l’accaduto: “Come sempre - si legge - in questi casi stiamo cercando di individuare gli autori che, una volta identificati, saranno tenuti al rimborso integrale del danno (diverse migliaia di euro) e al pagamento, se previsto, delle sanzioni. In caso di minorenni, il pagamento sarà addebitato alle famiglie. Che nessuno venga poi a lamentarsi dopo”.

I danneggiamenti sono stati documentati dalle autorità competenti, e da quanto si apprende qualcuno avrebbe lanciato un oggetto appuntito, o una pietra, contro le barriere antirumore, danneggiandole pesantemente.