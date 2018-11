Sicurezza a San Lazzaro, installate 120 nuove telecamere

Centoventi nuove telecamere, dislocate in tutto il territorio, sono il nuovo investimento dell'amministrazione comunale di San Lazzaro per aumentare la sicurezza in città: occhi elettronici segnalati in tutte le aree dove sono stati posizionati, pronti a riprende h24 qualsiasi cosa e persona. Ad annunciarlo è il sindaco Isabella Conti, che attraverso i social spiega: "San Lazzaro si protegge con una seria prevenzione, messa in atto da tempo. Abbiamo complessivamente oltre 200 telecamere di ultima generazione che individuano i volti e le targhe, collocate in tutto il territorio, in particolare nei punti indicati dall’Arma dei Carabinieri. Sono state istallate telecamere e sistema di "targa system" in tutti gli accessi della città: ogni targa che entra o transita viene registrata, e da tre anni abbiamo implementato i turni notturni della Polizia Municipale (gli agenti sono solo 32 per 32.000 abitanti e non possiamo assumerne nemmeno uno di più perché la legge impone 1 agente ogni 1000 abitanti), pertanto abbiamo sottoscritto da due anni un contratto con la vigilanza privata che presidia il territorio. Abbiamo sostituito 1.600 pali di illuminazione pubblica con nuovi led più luminosi per consentire una migliore visibilità, attivato il controllo di vicinato coordinato tra Comune, cittadini e forze dell’ordine"

Un investimento che ammonta a oltre 250maila euro: "Il più alto in tutta l’area metropolitana - sottolinea Conti - Tutti coloro che hanno fatto le "spaccate" sono stati presi, così moltissimi di coloro che hanno fatto furti in appartamenti, grazie al lavoro prezioso dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e delle nostre telecamere. Non abbassiamo la guardia e confidiamo nella Giustizia affinché possa mantenere in carcere i responsabili di questi odiosi reati".