VIDEO| Nuovi bus Tper in città: 20 mezzi a metano in servizio

Nel 2019 si aggiungeranno alla flotta 44 autobus a metano liquido

I nuovi Citymood sono provvisti di climatizzazione, di pianale integralmente ribassato per agevolare salite e discese e di due postazioni attrezzate, una dedicata al trasporto di persone in carrozzina e l’altra ad ospitare un passeggino aperto.

I bus sono dotati di tre porte a doppia anta, di un ampio corridoio interno, di 21 posti a sedere - quattro dei quali riservati e appositamente indicati per persone con difficoltà motorie, mamme in attesa o adulti con bambini piccoli - oltre a due strapuntini.

Complessivamente si arriva a un carico di oltre 100 persone, tra passeggeri in piedi e seduti.

Si tratta di un primo step di ammodernamento della flotta tper: l'azienda si è aggiudicata la prima gara bandita in Europa per bus costruiti per l’uso esclusivo del LNG (metano liquefatto) come carburante; i mezzi saranno 44 e andranno ad ampliare la flotta alimentata a gas naturale, già oggi tra le prime realtà italiane per numero di bus a metano compresso, con i suoi 276 bus.