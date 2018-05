Ecco i nuovi bus a metano Tper| VIDEO

I mezzi, presentati in piazza Nettuno, sono in totale 20: 14 destinati alle linee urbane, 6 a quelle suburbane.

Si tratta di bus snodati del modelo Lion’s City alimentati a metano, prodotti dalla Man. I modelli sono due: uno a 4 porte con 38 posti a sedere e 124 in piedi, provvisto inoltre di due postazioni attrezzate (una dedicata al trasporto di persone in carrozzina e l'altra a ospitare un passeggino aperto); e un altro a 3 porte con 52 posti a sedere, di cui uno attrezzato per una sedia a rotelle.

Il primo servirà le linee urbane, mentre il secondo quelle suburbane.