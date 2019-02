Ecco i nuovi bus Tper: le linee 90 e 96 diventano ibride \ VIDEO

Sono 19 bus Mercedes Citaro e li vedremo in servizio nei prossimi giorni sulle linee suburbane 90 e 96. A regime, copriranno tutti i turni di servizio della linea 90 che serve l’Ospedale Bellaria, San Lazzaro di Savena e Ozzano e della 96, che viaggia per Rastignano, Pian di Macina e Pianoro.

I Citaro Hybrid sono mezzi di ultima generazione particolarmente rispettosi dell’ambiente, dotati di due porte, confortevoli, accessibili a persone con disabilità motoria e interamente climatizzati per garantire un ambiente gradevole in ogni stagione. Hanno una capacità di carico di 111 posti complessivi, di cui 84 in piedi, 26 seduti e 1 posto attrezzato per passeggeri in carrozzina.

La tecnologia utilizzata è definita “mild hybrid” (ibrido leggero). Durante la decelerazione e la frenata entra in funzione il recupero energetico: il sistema agisce come un generatore producendo energia elettrica che viene inviata a speciali condensatori che la accumulano per renderla di nuovo disponibile per una nuova fase di accelerazione.

Anche la tecnologia di trazione è all’avanguardia e consente di ridurre i consumi – con un risparmio fino all’8,5% di carburante - e di utilizzare al meglio le potenzialità offerte dal modulo elettrico da 14 kW che assiste il motore endotermico nello spunto, unendo efficienza, economicità e sostenibilità ambientale.

Il conseguente risparmio energetico si coniuga con l’abbattimento delle emissioni di ossidi d’azoto e di anidride carbonica, elementi che fanno della tecnologia ibrida di ultima generazione un riferimento ecologico per il trasporto collettivo di persone in ambito metropolitano.

Con questa nuova dotazione, il parco veicolare di Tper arriva a contare complessivamente, tra Ferrara e Bologna, ben 86 bus ibridi: la più numerosa flotta ibrida pubblica d’Italia e una delle più rilevanti in Europa anche in valori assoluti e non solo nel rapporto con il numero degli utenti serviti.