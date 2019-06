Ecco i nuovi treni regionali: sostenibili e hi-tech\VIDEO

I nuovi treni regionali Rock e Pop viaggiano sui binari dell'Emilia-Romagna. Come annunciato a fine 2017, i primi convogli sono pronti e hanno debuttato stamattina. Partiti da Piacenza e Rimini, sono arrivati a Bologna intorno alle 11. I

In totale saranno 86, la maggiorparte dei quali, 75, entrerà in funzione entro dicembre 2019. Il resto entro i primi mesi del 2020. Insomma, a fine anno saranno in circolazione un po' su tutte le linee regionali, per un rinnovo totale della flotta locale in Emilia-Romagna.

Si salirà sui treni Rock e Pop da Piacenza ad Ancona, da Bologna a Ravenna, RImini, Milano, Prato, Ferrara, Porretta e Verona, ma anche fra Modena, Carpi\Mantova, Fidenza e Salsomaggiore, Fidenza e Cremona, sulla linea Pontremolese e tra Piacenza e Voghera.

I primi saranno quelli tra Rimini e Bologna, Bologna e Parma\Milano, e tra Bologna e Marzabotto, cui seguiranno, già da luglio, alcuni servizi tra Imola e Rimini e tra Modena e Carpi\Mantova.

Le caratteristiche

Per Trenitalia e la Regione Emilia-Romagna i nuovi treni saranno la risposta alle lamentele dei pendolari per ritardi e cancellazioni: i convogli raggiungono una velocità assima di 160 kmh, praticamente il doppio di quella attuale, per cui, assicura Trenitalia, ci saranno meno disagi e ritardi.

Dotati di telecamere a bordo, posti per le biciclette (18 sul Rock e otto sul Pop) e la possibilità di ricaricare a bordo quelle elettriche. Hi-tech, con wi-fi a bordo, e sostenibili: sono accreditati del 30 per cento di consumi in meno e sono riciclabili per il 97 per cento dei componenti.

Sui treni Rock, a lunga percorrenza, possono viaggiare fino a 1.400 passeggeri, di cui 700 posti a sedere. Sui Pop invece, stessa velocità massima (160 km\h), salgono a bordo massimo 530 passeggeri, di cui 300 sedute nella versione maggiore, a quattro casse.