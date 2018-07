Autostrade, si 'riaccendono' i tutor: nuovi modelli più precisi

Erano stati spenti a fine maggio per questioni legati al brevetto, ma da venerdì verranno "riaccesi" sulle Autostrade.

Da quanto si apprende i nuovi modelli, Sicve Pm, saranno più precisi, con una nuova tecnologia per il riconoscimento della targa.

I nuovi tutor sono stati installati negli stessi punti. Dunque lo "switch on" è fissato per venerdì 27 luglio sui tratti autostradali più trafficati, in seguito saranno installati su tutta la rete.

Come funzionano

Il nuovo sistema aggiunge pure alcune novità. Il rilevamento avviene tra due portali distanziati a circa 10-25 km. All’ingresso del veicolo, le spire nell'asfalto comunicano alla telecamera l’ingresso fotografando numerosi dati (se si tratta di un'auto, un tir, un autobus o un motociclo) e l'orario di passaggio. Stessa cosa per l’uscita. Viene scattata una foto con il rilevamento dell'ora e l’elaborazione dei dati: se la velocità media è del 5% superiore al limite il conducente viene multato altrimenti la foto viene cestinata.“