Laboratorio Crash, domani il collettivo inaugura via Don Fiammelli

A un mese circa dall'occupazione dello stabile di via Don Fiammelli, all'angolo con via di Corticella a Bologna, domani sarà inaugurato ufficialmente il nuovo Laboratorio Crash. Si tratterà, fanno sapere dal collettivo, di "un bel momento di socialità", che iniziera' alle 16 con il "mercatino biologico di campi Aperti, il mercatino autogestito di libri, vinili, abbigliamento e arte, i banchetti di vinili di Sonic Belligeranza e la distribuzione delle t-shirt disegnate da Zero Calcare per la campagna 'Si Amo Afrin'.

Dalle 18 sono poi in programma delle "letture con Gianluca Morozzi, Massimo Vitali, Vincenzo Bagnoli, Alberto Masala, Sergio Rotino, Zoopalco Contingent e altri autori", mentre alle 21 la giornata si chiudera' con il concerto jazz 'Homage to MalcomX'.

