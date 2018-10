Il Sant'Orsola che verrà: ecco il polo materno infantile | VIDEO

Otto nuove sale per il travaglio e il parto. Un nuovo Pronto soccorso ostetrico e ginecologico, un nuovo blocco operatorio ginecologico con 4 sale. E poi l’unificazione di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, l’adeguamento del comparto operatorio di Pediatria e della Terapia intensiva e Rianimazione pediatricaOtto nuove sale per il travaglio e il parto.

Un nuovo Pronto soccorso ostetrico e ginecologico, un nuovo blocco operatorio ginecologico con 4 sale. E poi l’unificazione di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, l’adeguamento del comparto operatorio di Pediatria e della Terapia intensiva e Rianimazione pediatrica.

Si tratta del nuovo Polo Materno Infantile del Policlinico Sant’Orsola: intervento che, con un valore di 41 milioni di euro, è l’intervento principale tra quelli in corso grazie al finanziamento regionale (120 milioni di euro) che in 5 anni permetterà di mettere a nuovo il 70 per cento del Policlinico.