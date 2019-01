Ecco il nuovo Stadio Dall'Ara: presentato il progetto del restyling

Finalmente svelato il progetto del nuovo Stadio Dall'Ara. Oggi, nel corso della una conferenza stampa, in diretta sui social, il presidente Joey Saputo ha spiegato in che cosa consiste il restyling dello stadio Dall'ara.

(Foto rendering Bologna Fc)

Sarà completamente al coperto e il sul "tetto" una terrazza con vista. E poi gallerie, ristorante e caffetteria, senza però perdere la vocazione sportiva. Un impegno finanziario importante anche per il Comune che ha messo a budget 30 milioni.

Capienza ridotta: si passa da 31mila spettatori a 27mila con la possibilità di arrivare a 29mila. "Il punto da cui siamo partiti - ha spiegato l'architetto Gino Zavanella - è stato rimettere in luce la vecchia struttura del 1927, parzialmente nascosta dall’ampliamento installato per i Mondiali '90.

La prima fila della Tribuna Bernardini passerà da 18 a 7,50 m di distanza dal terreno di gioco, così come la prima fila delle curve passerà da 43,50 a 7,50 metri di distanza. Per ora siamo in fase di valutazione, in attesa di realizzare il progetto definitivo".