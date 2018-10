Corticella, occupazione Crash: stabile sotto sequestro, 18 indagati

18 indagati e immobile sotto sequestro. E' quando contenuto nell'atto della Procura, rigettato dal GIP nel mese di agosto, e accolto il 1° ottobre scorso.

Lo stabile in questione, al civico 2 di via Don Fiammelli (Corticella) e di proprietà della società REV - Gestione crediti SpA, era stato occupato dal Laboratorio Crash il 5 aprile scorso, dopo lo sgombero del collettivo da via della Cooperazione eseguito ad agosto del 2017.

La Procura ha chiesto e ottenuto dal GIP di porre sotto sequestro l'immobile e indagare 19 persone, dai 22 ai 65 anni, appartenenti a vari collettivi, per invasione di terreni ed edifici.

Il 5 aprile, come da relazione della DIGOS, una cinquantina di persone avevano preso possesso dello stabile disabitato, forzando il cancello d'ingresso e apponendo un paio di striscioni. I militanti dei collettivi avevano anche ripulito i locali, portato alcuni mobili, organizzato iniziative e un pranzo sociale. Contestualmente, l'immobile è dunque a rischio sgombero.