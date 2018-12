Occupazione 'sociale' in via De Maria: in dieci a giudizio

Sono dieci le persone che dovranno andare a processo per l'occupazione, durata due anni e mezzo, dello stabile in via Mario De Maria: una occupazione abitativa nella quale hanno abitato 16 nuclei familiari con figli, sgomberata nell'ottobre 2016 dopo sette ore di intervento e tafferugli con la Polizia.

Le accuse sono di invasione di edifici, disturbo del riposo, danneggiamento del contatore e furto dell'acqua potabile. Gli attivisti sono difesi dall'avvocato Marina Prosperi, mentre Hera si è costituita parte civile. Il Gup Alberto Ziroldi ha rinviato a giudizio tutti gli imputati.

Durante l'occupazione si consumò anche la vicenda dell'indagine a carico del Sindaco Virginio Merola e di alcuni assessori, poi archiviata, in merito al riallaccio della fornitura di acqua agli occupanti.