VIDEO| Novità per l'Alma Mater: 5 corsi e 13 curricula in più nel 2018/2019

L'offerta formativa dell'Università di Bologna cresce, insieme con il numero degli iscritti sia italiani che internazionali

Per l'anno accademico 2018/2019 saranno 219 i corsi di studio attivi: 92 corsi di laurea triennale, 113 corsi di laurea magistrale e 13 corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Quattro su cinque dei nuovi corsi attivi da settembre saranno in inglese. Due partiranno a Bologna: il corso di Ingegneria meccatronica e la laurea magistrale in Low carbon technologies and sustainable chemistry. Gli altri a Forlì, Ravenna e Rimini