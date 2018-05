OfficinAdolescenti: al via le iscrizioni ai laboratori estivi per ragazzi da 14 a 17 anni

Arte, musica, teatro e videoproduzione. Quattro laboratori estivi per condividere e coltivare le passioni in OfficinAdolescenti. Fino al 15 giugno sono aperte le iscrizioni al cantiere creativo per ragazze e ragazzi più animato della città, che opera negli spazi dell'area Adolescenti di Salaborsa Ragazzi.

I laboratori, di durata settimanale, sono in programma dal 18 giugno al 13 luglio; sono tenuti da esperti del settore e includono visite speciali in alcuni musei cittadini.

Per iscrivere il proprio figlio è sufficiente che un genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale) compili l'apposito modulo cartaceo, alleghi la fotocopia del proprio documento d’identità e consegni il tutto in Officina dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.30. (modulo-iscrizione-laboratori-estivi-2018-2)

Al momento dell'iscrizione verranno comunicate le modalità di pagamento della retta prevista: 30 euro per ogni settimana di frequenza.



Programma:

1) Dal 18 al 22 giugno settimana del Corto: i ragazzi impareranno a realizzare un cortometraggio attraverso tutte le fasi necessarie per arrivare alla proiezione quali brainstorming, ideazione e scrittura della sceneggiatura, story board, riprese e montaggio. In collaborazione con Informagiovani Multitasking.

2) Dal 25 al 29 giugno settimana del Videoclip: una settimana intensiva che porta tutti gli appassionati di musica e video alla produzione di una canzone, dall'arrangiamento alla produzione del videoclip (storyboard, riprese e montaggio) passando per la scrittura e la registrazione del brano. In collaborazione con Kyodo e Informagiovani Multitasking.

3) Dal 2 al 6 luglio settimana dell'Arte: un laboratorio itinerante nei musei della città alla scoperta dell'arte pittorica e non solo. Sono previsti laboratori manuali durante la visita della Pinacoteca, del MamBo e del MAST. In collaborazione con MamBo, Mast, Pinacoteca Nazionale di Bologna e Cuoghi Corsello.

4) Dal 9 al 13 luglio settimana del Teatro: i ragazzi sperimenteranno tecniche e segreti per stare in scena senza un copione, senza la paura di dimenticare o sbagliare qualcosa, attraverso l'esperienza della compagnia teatrale. Lavoreranno sul corpo, sulle emozioni e sulle tecniche vocali, sulla ricerca e studio del personaggio, ma anche sugli elementi scenografici e lo spazio scenico, improvvisando. In collaborazione con Associazione Culturale SALTinBANCO.

Info: OfficinAdolescenti - Biblioteca Salaborsa Ragazzi - piazza del Nettuno, 3 officinadolescenti@comune.bologna.it

Tel. 051.2194432 / 3473493038

Allegati