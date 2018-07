Oggetti smarriti in città: una pistola per fare benzina e una piccola Ducati

Quanti oggetti sono stati smarriti in un mese in città? A giugno gli effetti personali persi sono sono stati 746, quelli restituiti 192. Fra gli oggetti più curiosi, una pistola erogatrice di carburante.

Fra gli oggetti smarriti anche una piccola Ducati

I 746 oggetti smarriti sono stati consegnati all’Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Bologna. Tra questi, come sempre, tanti portafogli, borse, zaini, occhiali e cellulari, ma anche alcuni oggetti insoliti: qualcuno infatti ha "dimenticato" una pistola erogatrice di carburante (staccata da una pompa di benzina), un lettino portatile da viaggio adatto per i massaggi e una simpatica motocicletta Ducati elettrica per bambini.

Curiosità: cosa è stato restituito

Tra i 192 oggetti restituiti invece, ci sono 164 portafogli, 10 borse, 3 zaini, 3 cartelline scolastiche, 3 documenti sanitari, un libretto di circolazione, 5 cellulari, un Ipad e un computer portatile. Ci sono poi due oggetti restituiti a chi li aveva ritrovati e consegnati all’Ufficio oggetti rinvenuti: un cellulare LG e un Iphone 7 plus.

Per monitorare l'ufficio oggetti smarriti:

Di tutti gli oggetti smarriti viene pubblicato mensilmente un elenco a cura dell'Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Bologna che si occupa di tenerli in custodia per 12 mesi. L'Ufficio si trova in piazza Liber Paradisus 10 - Torre B - piano zero, ed è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 16.30.

Il proprietario, per rientrare in possesso del proprio oggetto o documento, deve presentarsi personalmente all'Ufficio con un documento d'identità valido, fornendo una descrizione dettagliata del bene e portando con sé la denuncia, nel caso l’abbia fatta.

Nel caso il proprietario non si presenti per il ritiro entro 12 mesi, l'oggetto viene restituito alla persona che l'ha trovato e consegnato. Il ritrovatore ha due mesi di tempo per ritirare l’oggetto. Tutti i beni non ritirati rimangono a disposizione del Comune e potranno essere messi in vendita all'asta.