Neve, oggi riaprono le scuole: incognita per domani

Oggi, dopo lo stop alle lezioni per maltempo, riaprono le scuole nei comuni dell'Appennino bolognese. Suonano regolarmante le campanelle a Valsamoggia, a Vergato e a Monzuno, come hanno comunicato i rispettivi sindaci sui social, per arrivare in fretta a tutte le famiglie.

Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia ha aggiunto che sara' attivo anche il trasporto scolastico. Pero', avverte Ruscigno, "nelle sole zone alte e' prevista una ulteriore verifica con gli autisti domani mattina". Questo sapendo che "nelle prime ore del mattino le temperature rigide renderanno comunque necessaria la massima prudenza. I mezzi spargisale saranno al lavoro su tutto il territorio". Lo stesso Ruscigno, poi, approfitta del social network per approfondire il tema scuole chiuse. "Viste le innumerevoli discussioni di ieri, vorrei precisare quanto segue: essendo la scuola un servizio da considerarsi alla stregua di un servizio primario, viene chiusa solo in caso di eventi straordinari che possono rendere pericoloso l'accesso alle strutture". La decisione viene presa "dopo aver valutato le indicazione dei tecnici delle strade, delle previsioni Arpae, dei bollettini meteo della Protezione civile regionale e sentiti i dirigenti scolastici e gli assessori competenti", continua il primo cittadino di Valsamoggia. "Vista l'ampia variabilita' delle situazioni, la decisione e' sempre molto difficile ed e' presa su ogni singolo edificio scolastico o su ambiti territoriali. Per questi motivi- mette in evidenza Ruscigno- le ordinanze che ho firmato in questi anni si contano sulle dita di una mano".

Per Monzuno, il sindaco Marco Mastacchi segnala: "Salvo repentini cambiamenti 'dell'ultimo minuto' non e' prevista neve fino a stasera", scrive il primo cittadino: dunque, "a parte le basse temperature non dovrebbero esserci particolari problemi". Nel pomeriggio , aggiunge poi Mastacchi, "faremo il punto della situazione per decidere come affrontare la giornata di giovedì", che invece e' prevista molto "nevosa".

Riaprono anche le scuole medie, elementari, la materna e il nido di Vergato, fa saper su Facebook l'assessore Giovanni Zavorri, aggiungendo che per giovedi' "verra' presa una decisione". Le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte anche a Monghidoro, si legge sulla pagina Facebook del sindaco Barbara Panzacchi. (Dire)