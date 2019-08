Operaio trovato morto, due uomini fermati con l'accusa di omicidio

Svolta sulla morte di Consolato Ingenuo, l'operaio 42enne trovato morto ieri pomeriggio, nella frazione di Tolè a Vergato, dopo che di lui i familiari non avevano più notizie dalla sera del 29 luglio scorso. L'uomo sarebbe stato ucciso da dei conoscenti, con i quali sarebbe scoppiato un litigo. Ad ammazzarlo le conseguenze di un pestaggio, sorto per cause ancora non chiarite. A queste conclusioni sono arrivati gli investigatori, che così, alll'alba di oggi, hanno fermato due persone con l'accusa di omicidio in concorso aggravato da futili motivi e occultamento di cadavere. Si tratta di due cittadini stranieri di 34 e 50 anni, residenti del luogo.

Morte Consolato Ingenuo, le indagini dei carabinieri

Al fermo dei due soggetti i carabinieri sono arrivati ricostruendo tassello dopo tassello. Durante le perlustrazioni, il 30 luglio scorso, ovvero il giorno dopo l'avvio delle ricerche di Ingenuo, i militari hanno rintracciato una Golf di colore grigio ad un km circa dal luogo in cui il giorno seguente sarà fatta la scoperta del cadavere. La vettura, incidentata, era ferma sul ciglio della strada ed era piena di macchie di sangue. Rintracciato il proprietario, il 34enne che alla fine sarà posto in stato di fermo, si giustifica con i militari riferendo di essersi scontrato con un capriolo in attraversamento. La storia, però, non convince gli investigatori. Il sangue viene analizzato. Risulta essere umano. Da qui la pista da seguire inizia ad essere più chiara.

I militari indagano sulle ore precedenti la scomparsa dell'operaio. Emerge così che il 34enne, era stato in compagnia di Ingenuo al bar del paese, insieme al 50enne poi posto in stato di fermo. La compagnia beve qualche bicchiere, i toni si accendono, ma sembrava finire lì. I tre lasciano il bar a bordo della Golf, la stessa che poi sarà ritrovata sporca di sangue.

Appreso ciò, gli investigatori perquisiscono le abitazioni dei due uomini: vengono rinvenuti degli abiti sporchi di sangue. Sono gli stessi indossati al bar la sera del 29 luglio. Il cerchio pare stringersi intorno ai due. Così il pm ordina il fermo.

Uomo ucciso a Vergato: il pestaggi, il cadavere nella scarpata e l'incidente d'auto

I due fermati non parlano. Resta da ricostruire cosa sia accaduto dopo che insieme hanno lasciato il bar. L'ipotesi è che i due, ubriachi, abbiano pestato Ingenuo, a seguito del litigio già sorto nel locale. Lui riceve vari colpi, uno gli fracassa il naso. Accade probabilmente quello che non avevano messo in conto. Un colpo mal assestato o forse una brutta caduta lo finiscono. L'operaio 42enne muore. I due caricano Ingenuo nel bagagliaio della Golf, trovato pieno di tracce di sangue, poi abbandonano il corpo in una scarpata. Tornano a casa. Nel tragitto, forse complice ancora l'alcol, il 34enne perde il controllo della vettura e si schianta contro una fioriera. L'auto non riparte. Deve quindi lasciarla lì, sul ciglio della strada. La mattina dopo, prima che riesca a recuperarla, viene trovata dai carabinieri.

Operaio morto a Tolè di Vergato, le ricerche e il ritrovamento del corpo

Stamane era previsto un accertamento sul cadavere per stabilire la causa del decesso, che in principio aveva fatto germogliare parecchi dubbi negli investigatori che, dall'omicidio al malore, avevano lasciato aperta ogni ipotesi investigativa.

A denunciare la scomparsa era stata la ex moglie, impensierita perchè Il 42enne, calabrese di origini (di San Nicola da Crissa, VV) ma residente in Appennino da tempo, aveva saltato la telefonata serale che era solito fare per chiedere della figlia. Avviate le ricerche, Ingenuo è stato trovato dai carabinieri senza vita, nei pressi della strada provinciale 26, tra Cereglio e Tolè, sull'Appennino bolognese. Il corpo giaceva

fuori dal guard rail, in una scarpata, appena fuori dal Paese. Sul cadavere non c'erano ferite compatibili con coltellate o colpi da arma da fuoco, ma diverse ecchimosi che sono giudicate compatibili con il pestaggio ipotizzato dagli investigatori.