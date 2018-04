Ricercato per omicidio: arrestato dai Carabinieri di Vergato

Lui e i Carabinieri di Vergato si conoscevano bene perché un anno fa ne aveva travolto uno che gli aveva intimato l’alt a un posto di controllo e si era dato alla fuga al volante di un’auto rubata. Ora gli stessi militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Vergato lo hanno arrestato sulla base di un mandato internazionale.

Si tratta di un 29enne moldavo domiciliato ad Ancona, accusato di omicidio premeditato in concorso, reato commesso in nel suo paese di origine. E' stato bloccato venerdì mattina, durante un blitz dell'Arma del paese dell'Appennino e di Ancona, che sono andati a “scovarlo”.

Sconosciuto alle forze dell'ordine

Quando venne arrestato per l'investimento, il 29enne era sprovvisto dei documenti e le sue impronte digitali risultavano sconosciute alle Forze di Polizia italiane. Aveva dichiarato falsamente di essere un cittadino bulgaro di trentuno anni. Ora è in carcere, in attesa dell’estradizione.