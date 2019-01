Omicidio di Badolo, uccisa con l'accetta: confermata la condanna per il figlio

E' stata confermata la condanna all'ergastolo per Nicola Nanni, 56 anni, responsabile per aver ucciso a colpi d'accetta la madre Tommasina Olina, 78 anni, nel gennaio 2000, ben 19 anni fa. A riportare la notizia l'agenzia Ansa.

Respinto il ricorso alla sentenza d'appello inoltrata dai legali di Nanni, Pietro Giampaolo e Andrea Speranzoni. Secondo il supremo organo di giustizia italiano fu di Nanni la mano che animò la scure che colpì la allora 78enne fino alla morte.

Un delitto efferato rimasto per anni senza colpevole, fino al riavvio delle indagini nel 2008. Le nuove ipotesi investigative guardarono a Nanni quando si scoprirono tracce del delitto proprio sull'arma, che l'omicida aveva tenuto con sè per i lavori di campagna. Di lì la riapertura del caso, fino alla condanna nel maggio del 2016 e il verdetto finale in Cassazione. I legali di Nanni hanno fatto sapere che esamineranno la sentenza per un eventuale ricorso alle corti europee.